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Меркель назвала пошлины США незаконными
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Меркель назвала пошлины США незаконными 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что введенные США пошлины на сталь и алюминий противозаконны. Об этом сообщает РИА «Новости».
Она подчеркнула, что Германия хотела бы продолжать переговоры по данному вопросу.
"Каким образом мы вступим в эти переговоры — это мы должны обсудить, но нужно предотвратить введение дальнейших пошлин и, таким образом, осуществление дальнейших шагов в направлении торговой войны", — сказала Меркель.
Ранее торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сообщил, что страны ЕС и Всемирной торговой организации (ВТО), которые ввели ответные импортные пошлины на товары из США, игнорируют правила организации.
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