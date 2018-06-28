Меркель назвала пошлины США незаконными

Она подчеркнула, что Германия хотела бы продолжать переговоры по данному вопросу.

"Каким образом мы вступим в эти переговоры — это мы должны обсудить, но нужно предотвратить введение дальнейших пошлин и, таким образом, осуществление дальнейших шагов в направлении торговой войны", — сказала Меркель.