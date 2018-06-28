В парламенте Британии призвали увеличить количество учений НАТО

британском парламенте предложили увеличить количество совместных военных учений стран-членов НАТО . Об этом говорится в новом докладе комитета обороны палаты общин, посвященном военным отношениям США , Североатлантического альянса и Британии.

Как отмечается в документе, «в течение последних трёх лет в России их (учений) было проведено в три раза больше, чем в странах НАТО».

В докладе утверждается, что в настоящее время взаимодействие внутри альянса затруднено из-за различий в военной технике, которую используют страны НАТО.

«В ходе учений обнаружилось, что, хотя американские и эстонские военные используют одинаковые устройства радиосвязи, они не могут поддерживать коммуникацию из-за шифрования. Также было обнаружено, что американские топливные форсунки не подходят для польской техники», — говорится в документе.

Подчёркивается, что правительство должно выступить за увеличение количества военных учений, проводимых альянсом.

Ранее в парламенте Британии выразили обеспокоенность недостаточной эффективностью НАТО.