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В парламенте Британии призвали увеличить количество учений НАТО
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В парламенте Британии призвали увеличить количество учений НАТО 

RT на русском 2 часа назад
Фото: RT на русском
В британском парламенте предложили увеличить количество совместных военных учений стран-членов НАТО. Об этом говорится в новом докладе комитета обороны палаты общин, посвященном военным отношениям США, Североатлантического альянса и Британии.
Как отмечается в документе, «в течение последних трёх лет в России их (учений) было проведено в три раза больше, чем в странах НАТО».
В докладе утверждается, что в настоящее время взаимодействие внутри альянса затруднено из-за различий в военной технике, которую используют страны НАТО.
«В ходе учений обнаружилось, что, хотя американские и эстонские военные используют одинаковые устройства радиосвязи, они не могут поддерживать коммуникацию из-за шифрования. Также было обнаружено, что американские топливные форсунки не подходят для польской техники», — говорится в документе.
Подчёркивается, что правительство должно выступить за увеличение количества военных учений, проводимых альянсом.
Ранее в парламенте Британии выразили обеспокоенность недостаточной эффективностью НАТО.
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