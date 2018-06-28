Вице-президент США назвал венесуэльские власти «жестокой диктатурой» 

МЕХИКО, 28 июн — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс заявил в среду, что в Венесуэле установилась «жестокая диктатура».
"Режим Николаса Мадуро, эта жестокая диктатура, ослабил экономику, и цена его преступлений не может быть подсчитана в цифрах, но одним из последствий стали более чем 2 миллиона человек, которые были вынуждены бежать из страны", — приводит портал Excelsior заявление Пенса в Бразилии.
В среду Пенс посетил центр размещения венесуэльских мигрантов в бразильском городе Манаус.
"Венесуэльский народ заслуживает свободы", — сказал американский вице-президент. Он отметил также, что США намерены и дальше помогать венесуэльцам на их пути к восстановлению демократии.