Вице-президент США назвал венесуэльские власти «жестокой диктатурой»

"Режим Николаса Мадуро , эта жестокая диктатура, ослабил экономику, и цена его преступлений не может быть подсчитана в цифрах, но одним из последствий стали более чем 2 миллиона человек, которые были вынуждены бежать из страны", — приводит портал Excelsior заявление Пенса в Бразилии

В среду Пенс посетил центр размещения венесуэльских мигрантов в бразильском городе Манаус.

"Венесуэльский народ заслуживает свободы", — сказал американский вице-президент. Он отметил также, что США намерены и дальше помогать венесуэльцам на их пути к восстановлению демократии.