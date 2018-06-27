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Бразилия стала победителем группы на ЧМ в 10-й раз подряд
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Бразилия стала победителем группы на ЧМ в 10-й раз подряд 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Сборная Бразилии заняла первое место в группе Е Чемпионата Мира-2018.
Бразильцы в 10-й раз подряд стали победителями группы на чемпионатах мира.
В 1/8 финала Бразилия сыграет с Мексикой.
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