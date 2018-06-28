Новорожденную правнучку королевы Елизаветы II назвали Леной

Майка Тиндаллов. Об этом объявила в среду, 27 июля, представитель родителей девочки Зары

Как она пояснила, Лена — простое имя, которое им нравится. Как и ее троюродная сестра принцесса Шарлотта, свое второе имя малышка получила в честь прабабушки королевы.

Лена (по-английски это имя произносится «Лейна») родилась 18 июня. Ее мать Зара Тиндалл (в девичестве Филлипс) — дочь принцессы Анны, олимпийская медалистка в конном спорте, а отец Майк Тиндалл — известный регбист Великобритании . У Лены есть старшая сестра — четырехлетняя Миа Грейс, напоминает РИА Новости . В линии престолонаследия дочери Зары и Майка Тиндалл занимают 18 и 19 места.

Привычное для россиян имя «Лена» довольно часто встречается в странах Запада, но там оно используется как полное имя, а не краткая форма имени «Елена».