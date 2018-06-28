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Ракета взорвалась в пусковой установке на борту немецкого фрегата
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Ракета взорвалась в пусковой установке на борту немецкого фрегата 

Популярная механика 28 июня 2018
Фото: Популярная механика
На прошлой неделе в результате вышедшей из строя ракеты был поврежден немецкий фрегат ПВО. Ракета CM-2 каким-то образом застряла в ложе пусковой установки и взорвалась, причинив кораблю значительный ущерб. В результате два моряка ВМС Франции получили ранения. Как выяснилось, ракетный двигатель воспламенился при запуске, что привело к отказу пусковой системы Mk. 41. Горение ракетного топлива спровоцировало пожар. Йозеф Демпси выложил в Twitter видеоролик с записью инцидента (осторожно, на видео присутствуют ругательства на немецком языке):
Footage has emerged of the Jun 21 SM-2 SAM misfire aboard the #Germany Navy vessel Sachsen (F219) (minor German language warning!) pic.twitter.com/qXgn8qwHFF
— Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) 27 июня 2018 г.
Фрегаты класса Sachsen предназначены для перехвата вражеских ракет и самолетов. Они оснащены 32 вертикальными шахтами для ведения ракетного огня на носовой части судна. Подобные происшествия уже имели место быть ранее: в июле 2015 года ракета СМ-2 взорвалась сразу после запуска на эсминце USS The Sullivans, но, к счастью, обошлось без жертв.
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