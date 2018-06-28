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Житель Башкирии на ножном протезе покорил высшую точку Алтая
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Житель Башкирии на ножном протезе покорил высшую точку Алтая 

АиФ-Уфа 13 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
Ветеран Афганской войны Рафаэль Исхаков из Уфы стал первым россиянином, покорившим гору Белуху на протезе. Об этом сообщили в благотворительном фонде «Память поколений».
Группа из четырех человек, в том числе Рафаэль, стартовала 11 июня, а 16 июня альпинисты отметились на высоте 4509 метров. Маршрут к высшей точке Алтайских гор и всей Сибири пролегал через тайгу, озеро Ак-кем, перевал Делоне и горное плато Менсу. И все это — в сложных погодных условиях.
Белуха — вторая вершина, взятая Рафаэлем Исхаковым. В 2016 году он поднялся на самую высокую гору России и Европы — Эльбрус (5642 м). Также в его активе — походы на Иремель, сплавы по горным рекам, участие в многодневных лыжных турах.
«Белуха оказалась намного сложнее и опаснее Эльбруса. Это очень тяжелый маршрут, который забирает силы еще до того, как подойдешь к самой горе. Когда мы взбирались, каждый из четверых членов группы хоть раз говорил, что, наверное, не сможет продолжать подъем — у одного болела голова, второй просто устал, а третий испугался опасности. Но мы поддерживали друг друга и все-таки дошли», — рассказывает Рафаэль Исхаков.
Рафаэль Исхаков — сапер, ветеран афганской войны ногу потерял в результате взрыва фугаса. В 2016 году в рамках адресной помощи ветеранам боевых действий благотворительный фонд «Память поколений» предоставил ему протез, а перед походом на Алтай — специальную камеру, на которую снимался процесс восхождения.
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