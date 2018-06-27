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В Госдуме поприветствовали поручение Медведева подготовить ответ на пошлины США
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В Госдуме поприветствовали поручение Медведева подготовить ответ на пошлины США 

Газета.Ru 7 часов назад
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев прокомментировал поручение премьер-министра России Дмитрия Медведева о подготовке ответных мер на пошлины США. Об этом сообщает RT.
"Я могу только приветствовать то, что говорит Дмитрий Анатольевич. Считаю его грамотным политиком, который понимает, что отсутствие контрмер провоцирует оппонента на следующую серию санкций", — сказал Гутенев.
Он также отметил, что депутаты, со своей стороны, готовы провести необходимую работу по этому вопросу.
Ранее сообщалось, что Медведев поручил подготовить ответные меры на новые пошлины США.
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