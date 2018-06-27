Ещё
Медведев проведет совещание по вопросам международной торговли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев проведет совещание по вопросам международной торговли 

РИА Новости 21 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду проведет совещание по вопросам международной торговли, сообщила пресс-служба кабинета министров.
"Дмитрий Медведев проведет совещание по вопросам международной торговли", — говорится в сообщении.
В совещании примут участие первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, замглавы правительства Алексей Гордеев, помощник президента РФ Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Орешкин, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Минпромторга Денис Мантуров.
В последнее время в международной торговле обострились противоречия после ряда протекционистских шагов, сделанных США. Соединенные Штаты, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%. Практически все страны, чьи производители столкнулись с новыми пошлинами, заявили о подготовке ответных мер, что вызвало опасения относительно «торговой войны».
Например, ответные пошлины ЕС в 25% на импорт товаров из США общей стоимостью около 3 миллиардов евро вступили в силу 22 июня. Список импорта из США, который теперь будет облагаться дополнительными пошлинами, включает, в частности, продукцию из стали и алюминия, сельхозтовары (среди них апельсиновый сок, виски, рис, табачные изделия) и некоторые виды одежды.
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин 19 июня заявил, что Россия введет ответные импортные пошлины на поставки из США строительно-дорожной техники и ряда других товаров, но лекарств среди них не будет. Кроме того, 22 июня он сообщил, что в ответ на действия США Россия рассматривает вариант введения доппошлин в отношении легковых автомобилей.
Последние новости
В России введут ограничения на максимальную сумму наличных средств Физики рассказали, для кого опасно МРТ А вас я попрошу остаться. Кому в России не грозит безработица
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал у Соловьева: ведущий поспорил о Крыме368
Турецкий отель предъявил россиянке странный запрет210
США высказались о признании Крыма российским164
России предъявили новое обвинение по сбитому MH1763
Предсказана климатическая катастрофа в России12
Видео
02:22
Не давите: Пушков о претензиях Совета Европы к России
Политика Статьи
00:45
России предъявили новое обвинение по сбитому MH17
Украина Происшествия
00:58
США высказались о признании Крыма российским
Политика США
10:04
Конюхов попросил у Путина помощи
Общество Другое
03:04
Скандал у Соловьева: ведущий поспорил о Крыме
Общество
03:44
Самая крутая награда для Путина и другие события дня
В мире
00:32
Пожар в «Атриуме»: первые подробности
Пожары Вещи
03:14
CNN: российский певец затроллил Трампа
В мире Статьи
02:07
Рыжий «Иванушка»: я еле выжил
Шоу-бизнес Другое
00:54
В Москве горит «Атриум», идет эвакуация
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение