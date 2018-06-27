МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду проведет совещание по вопросам международной торговли, сообщила пресс-служба кабинета министров.
"Дмитрий Медведев проведет совещание по вопросам международной торговли", — говорится в сообщении.
В совещании примут участие первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, замглавы правительства Алексей Гордеев, помощник президента РФ Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Орешкин, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Минпромторга Денис Мантуров.
В последнее время в международной торговле обострились противоречия после ряда протекционистских шагов, сделанных США. Соединенные Штаты, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%. Практически все страны, чьи производители столкнулись с новыми пошлинами, заявили о подготовке ответных мер, что вызвало опасения относительно «торговой войны».
Например, ответные пошлины ЕС в 25% на импорт товаров из США общей стоимостью около 3 миллиардов евро вступили в силу 22 июня. Список импорта из США, который теперь будет облагаться дополнительными пошлинами, включает, в частности, продукцию из стали и алюминия, сельхозтовары (среди них апельсиновый сок, виски, рис, табачные изделия) и некоторые виды одежды.
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин 19 июня заявил, что Россия введет ответные импортные пошлины на поставки из США строительно-дорожной техники и ряда других товаров, но лекарств среди них не будет. Кроме того, 22 июня он сообщил, что в ответ на действия США Россия рассматривает вариант введения доппошлин в отношении легковых автомобилей.