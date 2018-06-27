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Правительство поручило подготовить ответные меры на новые санкции США
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Правительство поручило подготовить ответные меры на новые санкции США 

360tv.ru 8 часов назад
Фото: 360tv.ru
Премьер‐министр России Дмитрий Медведев на совещании по вопросам международной торговли обратился к Минэкономразвития с поручением составить предложения, содержащие ответные меры на ввод пошлин Соединенными Штатами. Об этом сообщило РИА «Новости».
Медведев напомнил, что Белый дом принял решения по отдельным группам товаров в отношении «довольно значительного количества стран». По словам премьер-министра, меры дискриминационного характера не могут не повлечь за собой последствия.
«Ответные шаги уже были сделаны странами Евросоюза, Китайской Народной Республикой, и нам нужно подумать о введении ответных мер. Прошу Минэкономразвития подготовить соответствующие предложения», — сказал Медведев.
Как уточнила «Газета.ru», контрсанкции могут продлить до 2019 года.
В Южной Корее заявили о готовности возобновить проект газопровода из РФ через территорию КНДР. Одним из условий для этого должно стать снятие международных санкций с Пхеньяна.
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