Правительство поручило подготовить ответные меры на новые санкции США

Медведев напомнил, что Белый дом принял решения по отдельным группам товаров в отношении «довольно значительного количества стран». По словам премьер-министра, меры дискриминационного характера не могут не повлечь за собой последствия.

«Ответные шаги уже были сделаны странами Евросоюза Китайской Народной Республикой , и нам нужно подумать о введении ответных мер. Прошу Минэкономразвития подготовить соответствующие предложения», — сказал Медведев.

Как уточнила «Газета.ru» , контрсанкции могут продлить до 2019 года.