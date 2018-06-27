Военные в Закавказье получили форму для жаркого климата

Командованием Южного военного округа приняты меры по защите бойцов от тепловых ударов.

Военнослужащие на российских военных базах в Абхазии Армении обеспечены облегченной полевой военной формой, предназначенной для действий в жару. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа. Среди солдат новая амуниция уже получила ласковое прозвище «тропиканка».

Кроме того, в целях предотвращения несчастных случаев, связанных с получением военными тепловых ударов, в наиболее жаркие часы на полигонах округа спланирован дополнительный отдых в местах, защищенных от прямого воздействия солнечных лучей, а в пунктах питания выставлены баки с кипяченой водой.