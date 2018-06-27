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Военные в Закавказье получили форму для жаркого климата
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Военные в Закавказье получили форму для жаркого климата 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Командованием Южного военного округа приняты меры по защите бойцов от тепловых ударов.
Военнослужащие на российских военных базах в Абхазии и Армении обеспечены облегченной полевой военной формой, предназначенной для действий в жару. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа. Среди солдат новая амуниция уже получила ласковое прозвище «тропиканка».
Кроме того, в целях предотвращения несчастных случаев, связанных с получением военными тепловых ударов, в наиболее жаркие часы на полигонах округа спланирован дополнительный отдых в местах, защищенных от прямого воздействия солнечных лучей, а в пунктах питания выставлены баки с кипяченой водой.
По данным сайта GISMETEO, на юге России и в закавказских республиках преобладает жаркая погода. В частности, в среду в этих районах столбик термометра днем будет находиться у отметки плюс 35 градусов и выше.
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