Псковские таможенники изъяли контрабанду в двух латвийских автобусах 

Тайники с сокрытым от таможенного контроля товаром были выявлены на таможенном посту МАПП «Бурачки» (российско-латвийская граница) Псковской таможни сразу в двух автобусах с иностранной регистрацией, следующих на таможенную территорию Евразийского экономического союза, сообщили в пресс-службе ведомства.
В первом случае водитель автобуса перемещал 73 килограмма товаров, количеством 163 единицы. В тайнике он разместил беспроводные наушники, новые AirPods для всех технических устройств фирмы Apple и автомобильные запчасти для Mersedes-Bens.
Во втором автобусе водитель в технологической полости сокрыл от таможенного контроля 50 коробок с часами WATCH SERIES 3, 5 коробок с маркировкой «SpiroQuant A + flowsensor» с прозрачными пластиковыми сенсорами, 30 гибких трафаретов красного цвета, 81 кислородный датчик, систему пластмассовых трубок для медицинских аппаратов (ИВЛ) в упаковке и 13 килограммов бумаги для ксерокса. Общее количество товара составило 187 предметов, весом 48 килограммов.
В обоих случаях товар размещался в одинаковых технологических полостях автобусов.
Граждане Латвии, являясь водителями автобусов, пассажирские таможенные декларации не подавали и в ходе устного опроса утверждали, что товаров, сокрытых от таможенного контроля, подлежащих таможенному декларированию, не имеют.
Водители автобусов пояснили, что перевозили товар в Москву по просьбе незнакомого человека.
В отношении водителей автобусов возбуждены дела об административных правонарушениях. Товар изъят и помещен на ответственное хранение.