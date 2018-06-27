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Приток иностранных инвестиций во Вьетнам вырос на 5,7 проц. в первой половине 2018 года
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Названа сумма ограничения платы наличными

Приток иностранных инвестиций во Вьетнам вырос на 5,7 проц. в первой половине 2018 года 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Ханой, 27 июня /Синьхуа/ — В первой половине текущего года Вьетнам привлек иностранные инвестиции на сумму 20,3 млрд долларов США, рост в годовом исчислении составил 5,7 проц. Об этом сообщило в среду Агентство иностранных инвестиций страны.
Инвестиции за указанный период включали в себя уставный капитал 1366 лицензированных проектов и дополнительный капитал 507 действующих проектов совокупным объемом 16,2 млрд долларов США, а также 4,1 млрд долларов, потраченных на покупку акций или предоставление капитала вьетнамским компаниям.
В обрабатывающий и производственный сектор было вложено более 7,9 млрд долларов /38,9 проц. от общего объема/, в сектор недвижимости — более 5,5 млрд долларов /27,3 проц. /, в сектор оптовой и розничной торговли — 1,5 млрд долларов /7,4 проц. /.
С января по конец июня было освоено почти 8,4 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Данный показатель увеличился на 8,4 проц. в годовом исчислении. —0—
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