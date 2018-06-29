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США просят Центральную Америку помочь в решении проблемы мигрантов
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США просят Центральную Америку помочь в решении проблемы мигрантов 

РИА Новости 1 час назад
МЕХИКО, 29 июн — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс заявил в четверг, что его страна нуждается в помощи государств Центральной Америки для решения проблемы нелегальных мигрантов.
"Кризис (миграционный) не может быть решен только усилиями США, поэтому мы помогаем вам. Но нужно, чтобы вы сделали больше. Этот исход должен быть прекращен. Президенты ваших стран могут сообщить своим народам, чтобы они не верили тем, кто обещает обеспечить приезд в нашу страну", — заявил Пенс в ходе пресс-конференции после встречи с президентами Гватемалы, Гондураса и Сальвадора в гватемальской столице. Она транслировалась каналом правительства Гватемалы в социальных сетях.
По словам Пенса, только за 2017 год США приняли 1 миллион легальных мигрантов, из которых 50 тысяч прибыли из этих трех центральноамериканских стран. Однако есть еще огромное количество людей, которые попали в США незаконно.
"Я напрямую обращаюсь к народам трех стран от всего сердца и американского народа: мы — ваши соседи, мы хотим, чтобы вы процветали, но не приезжайте в США нелегально, не подвергайте риску ваши жизни. Оставайтесь на своей родине и стройте свою жизнь там, рядом с вашими детьми", — сказал вице-президент США.
Пенс также выразил соболезнования президенту Гватемалы Джимми Моралесу в связи с разрушительным извержением вулкана Фуэго в начале июня, которое, по последним данным, унесло жизни 120 человек. Он заверил, что правительство США продолжит оказывать помощь пострадавшим, а супруга Пенса Карен в четверг посетила семьи, которые лишились жилья в результате извержения.
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