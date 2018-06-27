В США пилот сообщил об угоне самолета 

Пилот вылетавшего в Лос-Анджелес лайнера хотел отправить диспетчеру сведения о неполадках с радиосистемой, однако случайно использовал другой код, который передается при захвате и попытке угона воздушного судна. В результате на сигнал отреагировали спецслужбы, которые немедленно прибыли на место.
Как сообщает ТАСС, вооруженные сотрудники правопорядка приказали пассажирам поднять руки и начали искать злоумышленника. После этого была произведена эвакуация.
"Самолет проверили, никакой угрозы не обнаружено", — заявило руководство аэропорта.
Авиакомпания JetBlue, а именно ее сотрудник совершил ошибку, уже извинилась перед своими клиентами.