В США пилот сообщил об угоне самолета

США ошибка экипажа привела к эвакуации пассажиров. Инцидент произошел в аэропорту Нью-Йорка

Пилот вылетавшего в Лос-Анджелес лайнера хотел отправить диспетчеру сведения о неполадках с радиосистемой, однако случайно использовал другой код, который передается при захвате и попытке угона воздушного судна. В результате на сигнал отреагировали спецслужбы, которые немедленно прибыли на место.

Как сообщает ТАСС, вооруженные сотрудники правопорядка приказали пассажирам поднять руки и начали искать злоумышленника. После этого была произведена эвакуация.

"Самолет проверили, никакой угрозы не обнаружено", — заявило руководство аэропорта.

Авиакомпания JetBlue, а именно ее сотрудник совершил ошибку, уже извинилась перед своими клиентами.