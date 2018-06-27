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В США пилот сообщил об угоне самолета
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В США пилот сообщил об угоне самолета 

Российская Газета 1 час назад
В США ошибка экипажа привела к эвакуации пассажиров. Инцидент произошел в аэропорту Нью-Йорка.
Пилот вылетавшего в Лос-Анджелес лайнера хотел отправить диспетчеру сведения о неполадках с радиосистемой, однако случайно использовал другой код, который передается при захвате и попытке угона воздушного судна. В результате на сигнал отреагировали спецслужбы, которые немедленно прибыли на место.
Как сообщает ТАСС, вооруженные сотрудники правопорядка приказали пассажирам поднять руки и начали искать злоумышленника. После этого была произведена эвакуация.
"Самолет проверили, никакой угрозы не обнаружено", — заявило руководство аэропорта.
Авиакомпания JetBlue, а именно ее сотрудник совершил ошибку, уже извинилась перед своими клиентами.
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