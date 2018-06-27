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Американские тарифы могут отправить Канаду в рецессию — представители канадских предпринимателей
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Названа сумма ограничения платы наличными

Американские тарифы могут отправить Канаду в рецессию — представители канадских предпринимателей 

ИА Синьхуа 8 часов назад
Оттава, 26 июня /Синьхуа/ — Представители канадской металлургической промышленности, производители автозапчастей, автодилеры и сталевары во вторник заявили, что тарифы президента США Дональда Трампа могут отправить Канаду в рецессию.
Как сообщил телеканал CTV, представители предупредили о потенциальном влиянии тарифов Д. Трампа на канадские алюминий и сталь, а также о надвигающейся угрозе тарифов на автомобили.
Во вторник Торговый комитет Палаты общин Канады провел специальное заседание с участием этих представителей. Последние заявили, что Канада должна дать отпор своими ответными налогами, которые должны вступить в силу на следующей неделе.
Директор канадского отделения Объединенного профсоюза работников сталелитейной отрасли «United Steelworkers» Кен Нойманн заявил, что тарифы Канады должны были вступить в силу в тот же день, что и американские пошлины.
Министр финансов Канады Билл Морно во вторник выразил надежду на скорейшее возобновление переговоров по НАФТА, даже несмотря на хорошее развитие канадской экономики. —0—
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