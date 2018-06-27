Американские тарифы могут отправить Канаду в рецессию — представители канадских предпринимателей

Как сообщил телеканал CTV, представители предупредили о потенциальном влиянии тарифов Д. Трампа на канадские алюминий и сталь, а также о надвигающейся угрозе тарифов на автомобили.

Во вторник Торговый комитет Палаты общин Канады провел специальное заседание с участием этих представителей. Последние заявили, что Канада должна дать отпор своими ответными налогами, которые должны вступить в силу на следующей неделе.

Директор канадского отделения Объединенного профсоюза работников сталелитейной отрасли «United Steelworkers» Кен Нойманн заявил, что тарифы Канады должны были вступить в силу в тот же день, что и американские пошлины.

Министр финансов Канады Билл Морно во вторник выразил надежду на скорейшее возобновление переговоров по НАФТА, даже несмотря на хорошее развитие канадской экономики. —0—