Стражи порядка окружили самолет в международном аэропорту Нью-Йорка

В данный момент информации о произошедшей ситуации в США мало.

Экстренная ситуация, по предварительным данным, возникла в международном аэропорту в Нью-Йорке . Сообщается, что лайнер, принадлежащий компании «JetBlue Airways», окружили сотрудники правоохранительных органов

По последним данным в СМИ, экипаж данного самолета не выходит на связь.