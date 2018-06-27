Стражи порядка окружили самолет в международном аэропорту Нью-Йорка 

В данный момент информации о произошедшей ситуации в США мало.
Экстренная ситуация, по предварительным данным, возникла в международном аэропорту в Нью-Йорке. Сообщается, что лайнер, принадлежащий компании «JetBlue Airways», окружили сотрудники правоохранительных органов.
По последним данным в СМИ, экипаж данного самолета не выходит на связь.
В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего. На месте работают экстренные ведомства. Рейс №1623, как сообщается, должен был отправиться в Лос-Анджелес.