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Пассажир выпрыгнул из самолета в США в одних трусах
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Пассажир выпрыгнул из самолета в США в одних трусах 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Пассажир спрыгнул с самолета в аэропорту Атланты (США) в нижнем белье. Он выскочил на взлетно-посадочную полосу, когда воздушное судно находилось на рулежной дорожке, сообщает Fox News. Очевидцы сняли мужчину на видео и выложили в Twitter.
На кадрах видно, как темнокожий молодой человек расхаживает по асфальту, а потом садится на него, после чего его задерживает полиция. Рядом можно увидеть некоторые вещи неизвестного. Как и зачем он вышел из самолета, пока не уточняется. Правоохранительные органы проводят расследование инцидента.
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