Хоккеист Александр Овечкин открыл форум «Территория смыслов на Клязьме» 

Молодые люди интересовались, какие цели ставит перед собой хоккеист и как их добивается. Овечкин признался, что после завоевания Кубка Стэнли мечтает только о золоте Олимпийских игр.
В программе форума «Территория смыслов» еще много уникальных встреч с артистами, политиками и предпринимателями.
В этом году во Владимирскую область приехали больше тысячи участников из разных регионов России. Масштабное мероприятие проводится в формате полевого лагеря. Участники посещают семинары, мастер-классы, презентуют собственные проекты.
Всего запланировано пять смен, а завершится молодёжный форум в середине августа.