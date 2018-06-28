Хоккеист Александр Овечкин открыл форум «Территория смыслов на Клязьме»

Молодые люди интересовались, какие цели ставит перед собой хоккеист и как их добивается. Овечкин признался, что после завоевания Кубка Стэнли мечтает только о золоте Олимпийских игр.

В программе форума «Территория смыслов» еще много уникальных встреч с артистами, политиками и предпринимателями.

В этом году во Владимирскую область приехали больше тысячи участников из разных регионов России . Масштабное мероприятие проводится в формате полевого лагеря. Участники посещают семинары, мастер-классы, презентуют собственные проекты.

Всего запланировано пять смен, а завершится молодёжный форум в середине августа.