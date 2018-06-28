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Хоккеист Александр Овечкин открыл форум «Территория смыслов на Клязьме»
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Хоккеист Александр Овечкин открыл форум «Территория смыслов на Клязьме» 

Пятый канал 5 часов назад
Фото: Пятый канал
Молодые люди интересовались, какие цели ставит перед собой хоккеист и как их добивается. Овечкин признался, что после завоевания Кубка Стэнли мечтает только о золоте Олимпийских игр.
В программе форума «Территория смыслов» еще много уникальных встреч с артистами, политиками и предпринимателями.
В этом году во Владимирскую область приехали больше тысячи участников из разных регионов России. Масштабное мероприятие проводится в формате полевого лагеря. Участники посещают семинары, мастер-классы, презентуют собственные проекты.
Всего запланировано пять смен, а завершится молодёжный форум в середине августа.
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