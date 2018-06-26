Пенс поблагодарил Бразилию за давление на Венесуэлу и призвал к изоляции Мадуро

"Мы благодарим Бразилию за решительную поддержку экономических санкций [против Венесуэлы] и приветствуем лидерство Бразилии в том, что касается изоляции Каракаса", — сказал Пенс в ходе выступления перед журналистами, которое транслировалось в прямом эфире государственным телевидением Бразилии. Вице-президент США напомнил, что крупнейшая южноамериканская страна приложила усилия для исключения Венесуэлы из Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР), а также поддержала идею приостановки членства Каракаса в Организации американских государств (ОАГ).

"Настало время действовать твердо. Сегодня США обращаются к Бразилии и свободным нациям, которые любят свободу в [латиноамериканском] регионе, с просьбой принять дополнительные меры для изоляции режима Мадуро. У вас в этом [деле] есть решительный союзник", — сказал Пенс.

Президент Бразилии Мишел Темер в свою очередь отметил, что «Бразилия и США сходятся во мнении о необходимости восстановления» демократии в Венесуэле. «Обе страны сожалеют о гуманитарном кризисе, который переживает Венесуэла», — сказал он.