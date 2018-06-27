Настало время давления на Венесуэлу, заявил вице-президент США 

МЕХИКО, 27 июн — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс заявил во вторник, что настало время оказать давление на Венесуэлу.
"Это момент для давления и твердых действий для восстановления демократии в Венесуэле", — заявил Пенс после встречи с президентом Бразилии Мишелом Темером в Бразилиа.
Пенс попросил Бразилию также предпринять решительные действия против правительства венесуэльского президента Николаса Мадуро.
По словам вице-президента, США не останутся простым наблюдателем за процессом коллапса в Венесуэле. «Эта страна (Венесуэла) была одной из самых богатых стран, а сегодня она несостоятельная и разложившаяся», — сказал Пенс.