Пилоты ВКС России примут участие в параде на День Независимости Беларуси

Российские многоцелевые самолеты Су-34 и тяжелые истребители Су-30СМ примут участие в воздушном параде на День Независимости РБ. Демонстрация авиационной техники пройдет третьего июля.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси , в небе над Минском в воздушном строю от ВКС России пройдут пять разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор», истребители-бомбардировщики Су-34 и многоцелевые истребители Су-30СМ.

Российские пилоты и техника в составе 30 человек уже прибыли на аэродроме Мачулищи. Там их встретили белорусские военнослужащие во главе с военным летчиком-снайпером, полковником Андреем Лукьяновичем. Девушки в национальных костюмах преподнесли россиянам каравай. К тренировкам пилоты ВКС приступят 29 и 30 июня.

Всего воздушная часть парада будет представлена боевыми вертолетами: Ми-8МТВ-5 «Терминатор», Ми-24, истребителями МиГ-29, штурмовиками Су-25, военно-транспортными самолетами Ил-76, Ан-26, учебно-боевыми самолетами Як-130 и учебно-тренировочными самолетами Л-39. Скорость полета для самолетов составит 350-500 километров в час, вертолетов — от 60 до 200 километров в час.