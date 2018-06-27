Искусственные ноги теперь движутся как настоящие: чудо протезирования

Люди, которые постоянно находятся в движении, часто забывают, что даже обычная ходьба — это весьма сложный процесс. Особенно это касается тех, кто потерял свои конечности и теперь вынужден прибегать к помощи протезов, поскольку десятки минут ходьбы станут непростым испытанием для любого, даже самого современного устройства. Однако сейчас группа инженеров работает над тем, чтобы облегчить жизнь инвалидам: они разработали специальный протез голеностопного сустава, который может выполнять наиболее точные и деликатные движения автоматически, что значительно улучшает качество ходьбы.

Группа исследователей из Университета Вандербильта разработала протез, оснащенный крошечным двигателем, набором приводов и датчиков. Когда пользователь делает шаг, датчики фиксируют движение и в ответ корректируют движение стопы. Идея состоит в том, чтобы имитировать естественные движения лодыжки, что сделает использование протеза максимально простым для его владельца.

На плоской поверхности подобные улучшения будут практически незаметны, однако жизнь современного человека состоит из постоянных подъемов на лестницы, поворотов, крутых спусков и перемещения по неровному рельефу, которые всегда были проблемой для инвалидов. «Любимый ресторан одного моего пациента находится на вершине холма, и подниматься туда было так тяжело, что он отказывал себе в удовольствии целых 10 лет. Теперь это в прошлом», делится своим опытом исследователь Харрисон Бартлетт. Сейчас протез находится в завершающей стадии прототипирования, так что можно будет ожидать его появления на рынке не раньше, чем через несколько лет.