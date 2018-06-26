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Два самолета Ан-148 поступят в военный авиационный полк на Урале в этом году
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Два самолета Ан-148 поступят в военный авиационный полк на Урале в этом году 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Два транспортно-пассажирских самолета Ан-148-100Е поступят по гособоронзаказу в отдельный транспортный смешанный авиационный полк Центрального военного округа (ЦВО) в Свердловской области. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе округа.
"Два Ан-148-100Е по гособоронзаказу поступят в авиационный транспортный полк в Свердловской области. Поставка авиатехники ожидается до конца года. Уральские летчики проходят переучивание на новый тип самолета на аэродроме Чкаловский в Московской области", — сказали в пресс-службе.
Самолеты будут использовать для перевозки оперативных и рабочих групп командования округа в зоне ответственности округа во время учений и тренировок.
Ан-148 — ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, может совершать полеты на дальность от 2 до 5 тыс. км без промежуточных посадок с крейсерской скоростью 800-870 км/ч.
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