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Грузия сформировала санкционный список по отношению к России
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Грузия сформировала санкционный список по отношению к России 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
33 человека, которых Грузия обвиняет в убийствах и иных преступлениях против своих граждан в Абхазии и Южной Осетии с 1991 года, вошли в так называемый список Отхозория-Татунашвили и должны быть подвергнуты международным санкциям, заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Список назван так по фамилиям граждан Грузии, убитых в последнее время в Абхазии и Южной Осетии, бывших автономиях, в «оккупации» которых Тбилиси обвиняет Москву после войны 2008 года.
После утверждения списка на заседании правительства во вторник он будет направлен в парламент. Тогда и станут известны имена его фигурантов.
Как отметил Мамука Бахтадзе, этот список будет пополняться, при этом Тбилиси рассчитывает на содействие западных партнеров и международного сообщества, чтобы лица, попавшие в него, были задержаны или подвергнуты санкциям.
«Все сделаем, чтобы привлечь к ответу убийц наших граждан и тех, кто покрывал преступников», — заявил премьер-министр.
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