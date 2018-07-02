В Балтийском море обнаружили затонувшую подводную лодку 

В Балтийском море обнаружили затонувшую во времена Великой Отечественной войны подводную лодку. Находку сделали моряки Балтийского флота, сообщает «Вестник Балтийска».
«В ходе изучения офицерами Балтийского флота документальной архивной были получены предположительные координаты места гибели советской подводной лодки «С-12» в Финском заливе в районе острова Большой Тютерс. При обследовании дна моря в данном районе с применением современного поискового оборудования экипажем новейшего морского тральщика «Александра Обухова» на глубине 70 метров была обнаружена затонувшая подводная лодка, лежащая на ровном киле», — пишет издание.
На Балтфлоте готовятся провести учения, чтобы при помощи специальной аппаратуры провести окончательную идентификацию обнаруженной подводной лодки.