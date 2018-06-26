Мосэнергосбыт исполнил предупреждение Московского УФАС и изменил тарифы на электроэнергию

ПАО «Мосэнергосбыт» исполнило предупреждение о прекращении действий по навязыванию коммерческой организации заведомо завышенного тарифа. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной антимонопольной службы по Москве (Московское УФАС России).

«ПАО «Мосэнергосбыт» исполнило предупреждение Московского УФАС России о прекращении действий по навязыванию невыгодных для потребителя условий договора», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что монополист применял в отношении коммерческой организации заведомо завышенный тариф. Потребитель оплачивал электроэнергию по неверно определенному уровню напряжения, в результате за два года переплатил более 3 млн руб.

«Ведомство выдало предупреждение о внесении изменений в договор энергоснабжения в части применения к потребителю законного и обоснованного тарифа. ПАО «Мосэнергосбыт» исполнило предупреждение антимонопольного органа», — отмечается в сообщении.