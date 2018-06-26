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Мосэнергосбыт исполнил предупреждение Московского УФАС и изменил тарифы на электроэнергию
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Мосэнергосбыт исполнил предупреждение Московского УФАС и изменил тарифы на электроэнергию 

Агентство «Москва» 10 часов назад
ПАО «Мосэнергосбыт» исполнило предупреждение о прекращении действий по навязыванию коммерческой организации заведомо завышенного тарифа. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной антимонопольной службы по Москве (Московское УФАС России).
«ПАО «Мосэнергосбыт» исполнило предупреждение Московского УФАС России о прекращении действий по навязыванию невыгодных для потребителя условий договора», — говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что монополист применял в отношении коммерческой организации заведомо завышенный тариф. Потребитель оплачивал электроэнергию по неверно определенному уровню напряжения, в результате за два года переплатил более 3 млн руб.
«Ведомство выдало предупреждение о внесении изменений в договор энергоснабжения в части применения к потребителю законного и обоснованного тарифа. ПАО «Мосэнергосбыт» исполнило предупреждение антимонопольного органа», — отмечается в сообщении.
Заместитель руководителя Московского УФАС России Никита Полещук заключил, что признаки нарушения антимонопольного законодательства оперативно устранены, права абонента восстановлены, монополист, выполнив требования антимонопольного органа, избежал ответственности.
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