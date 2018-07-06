Новые антииранские санкции США не сработают

Москва , 6 июля — «Вести. Экономика» На этой неделе администрация Трампа опубликовала более подробную информацию о том, каким образом планирует снова установить санкции против Ирана

Это амбициозная и агрессивная политика по изменению поведения Ирана. Однако, как отмечается в издании The Hill, она основана на ошибочных предположениях, что в конечном итоге может оказаться абсолютно непродуктивным.

Два месяца назад госсекретарь США Майк Помпео изложил 12 требований Ирана. Этот список больше похож на хронику нежелательных действий Ирана, чем на реальный базис для переговоров. Это стало предвестником неизбежного восстановления санкций США в отношении Ирана, если он полностью не изменит предпосылки внешней политики. Теперь Государственный департамент заявляет, что одной из целей возобновления энергетических санкций является снижение экспорта нефти Ирана до нуля, пока он не начнет действовать «как нормальная страна».

Первое предположение заставляет полагать, что эта политика сработает. Несколько стран заявили, что не намерены соблюдать новые санкции США, и крупнейшие импортеры нефти Ирана найдут способы ограничить эффективность санкций. Турция имеет давнюю историю импорта санкционированной нефти из Ирака и Ирана и не считает, что она связана санкциями США. И если США могут вводить санкции в отношении Турции, такой шаг может обернуться тем, что Турция окажет помощь в противодействии Ирану в Сирии

Индия заявила, что не признает односторонних санкций. В прошлом Индия заключила альтернативные договоренности с Ираном о покупке нефти в рупиях, создав возможность избежать санкций США. Хотя такие сделки не столь выгодны для Ирана, они создают маршрут для экспорта.

Индия — не единственная страна, которая может попытаться избежать санкций и одновременно заменить доллар. Будучи крупнейшим импортером иранской нефти, Китай обладает хорошими возможностями для переговоров относительно цены на нефть на юанях, это тот путь развития, который пойдет на благо НБК в его стремлении добиться того, чтобы юань конкурировал с долларом на мировой арене.

В конечном счете, вопрос будет заключаться в том, сколько сделок Иран может заключить, чтобы подорвать санкции. Санкции нанесут вред, однако невозможно будет сократить экспорт нефти Ирана до нуля, не понеся при этом больших затрат.

Второе предположение заключается в том, что эта политика — хорошая идея. Установление новых экономических санкций является рискованным шагом. Это может оказаться непродуктивным действием. При этом, направленные на Иран, новые санкции будут нацелены на любую страну, которая ведет бизнес с Ираном. Возможно, администрация Трампа считает, что она может санкционировать Турцию и Индию с небольшим риском получения обратного удара. Но насколько далеко он готов зайти, чтобы гарантировать, чтобы Китай не импортировал иранскую нефть?

Эта новая угроза санкций вышла как раз в то время, когда администрация начинает вести одновременные торговые войны с нашими соседями, союзниками и ближайшими торговыми партнерами. Динамика эскалации экономического конфликта с Китаем сложна. Трудно понять как дополнительное давление на Китай, чтобы косвенно повлиять на Иран, поможет достичь благоприятного результата и не помешает другим усилиям.

Сомнительно, что быстрое введение таких широкомасштабных санкций против многочисленных союзников, партнеров и противников даст намеченные результаты в сложной обстановке переговоров.

Третье ошибочное предположение состоит в том, что санкции заставят Иран изменить свое поведение. В маловероятном раскладе, когда другие страны не откажутся от новых санкций, принуждение вряд ли заставит Иран пересмотреть свою ядерную программу или ее вредную деятельность.

Напротив, Иран пообещал возобновить свою ядерную деятельность — и это не просто угроза. Иранская ядерная программа была заморожена в течение многих лет до ее возобновления в 2003 году. Только после того как США взяли на себя обязательство проводить политику изменения режима в Афганистане и Ираке и поставили Иран на Ось зла, правительство Ирана возобновило свою программу.

Хотя ядерные амбиции Ирана, бесспорно, переплетены со стимулом руководства для признания на мировой арене и регионального доминирования, сдерживание является sine qua non в погоне за ядерное оружие.

Более того, усиление санкций еще больше расширит возможности сторонников жесткой позиции в Тегеране . Аргумент для принуждения заставляет полагать, что население Ирана, которое страдает от плохо управляемой экономической системы, восстанет против своего правительства и вынудит его согласиться на 12 требований секретаря Помпео. Это мечта. Как бы ни ошибалось их правительство, иранцы не собираются мириться с США против этого. Гораздо более вероятно, что возобладают более экстремальные антиамериканские голоса. В конце концов, то же давление, которое заставило Иран возобновить свою ядерную программу, также привело к власти Махмуда Ахмадинежада

На мировом уровне трудно понять как стратегия санкционирования Ирана сыграет в нашу пользу. Другие участники Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA) считают, что новый режим санкций является безрассудным шагом. Тем не менее, администрация Трампа, похоже, решила реализовать такую политику. В контексте продолжающихся экономических столкновений с миром санкции Ирана — это еще один источник напряженности между США и другими крупными экономиками мира.

Нет сомнений, что США остаются достаточно экономически влиятельными, чтобы заставить большинство стран принять эти новые санкции. Вопрос в том, заставят ли эти санкции изменить поведение Ирана, и в какой степени другие страны будут терпеть эту жесткую линию. На данный момент страны не захотят пожертвовать доступом к экономике США ради Ирана, но поставить их перед выбором — этот шаг безусловно повлияет на политический капитал США. И под управлением Трампа этот капитал быстро обесценивается.