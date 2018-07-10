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Экс-глава Еврокомиссии: санкции в отношении России могут быть отменены в один день
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Экс-глава Еврокомиссии: санкции в отношении России могут быть отменены в один день 

Банки.ру 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
Экономические санкции в отношении России могут быть отменены в один день, такое мнение в интервью «Известиям» высказал экс-глава Еврокомиссии и правительства Италии Романо Проди. По его словам, исход следующего голосования по российским санкциямопределит будущая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля.
«Если ее исход будет положительным, появится надежда, что санкции в один день могут просто раствориться», — считает политик.
По его мнению вводить санкции вообще не стоило, так как «это раскалывает мировую экономику, и для США в общем было большой ошибкой вот так раскалывать Россию, США и ЕС».
«Я не знаю, понимает ли Трамп эту историческую ошибку. Историческую в том влиянии, которое она производит на балансирование интересов Европы и России», — прокомментировал Проди.
Экономические интересы Европы и США разошлись, и именно поэтому отдельные европейские страны уже не хотят следовать американскому видению России, говорит собеседник издания. Отвечая на вопрос о том, почему при усилении санкционного давления США на Россию Европа не стала действовать подобным образом, Проди подчеркнул несогласие отдельных членов ЕС с политикой Штатов.
«Дело, на мой взгляд, в том, что экономические пути и интересы Европы и США разошлись, — полагает Проди. — Во-первых, если Европа раньше была заинтересована в росте экспорта в США, то сейчас этому препятствует много факторов. Во-вторых, торговать в современном мире становится все сложнее, когда одна из сторон торговли объявляет, что ее приоритет — это внутренний рынок и что она теперь номер один. Этим, на мой взгляд, можно объяснить то, почему отдельные европейские страны уже не хотят следовать американскому видению России».
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