Законы, вступающие в силу 6 июля

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июня 2018 года № 697 «Об утверждении критериев (требований), которым в соответствии с Федеральным законом „Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации“ должны соответствовать уполномоченные банки и банки, которые имеют право на открытие счетов эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве»

Установлены новые критерии, которым должны соответствовать уполномоченные банки и банки, которые имеют право на открытие счетов эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве. Они должны соответствовать следующим требованиям: иметь универсальную лицензию; быть участником обязательного страхования вкладов; иметь рейтинг не ниже «A— (RU)» по шкале АКРА либо не ниже «ruA-» по национальной рейтинговой шкале «Эксперт РА».

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2018 года № 722 «О внесении изменения в Положение о направлении материальных носителей, содержащих дактилоскопическую информацию, в органы внутренних дел

Скорректировано Положение о направлении материальных носителей, содержащих дактилоскопическую информацию, в органы внутренних дел. Установлено, что в ОВД будут передаваться материальные носители, содержащие дактилоскопическую информацию, в отношении граждан, которые претендуют на получение лицензии на осуществление частной детективной (сыскной) деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2018 года № 723 «О внесении изменений в перечень федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих лицензирование конкретных видов деятельности»

В перечень федеральных органов исполнительной власти, которые занимаются лицензированием конкретных видов деятельности, включена Росгвардия.