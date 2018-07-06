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Законы, вступающие в силу 6 июля
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Законы, вступающие в силу 6 июля 

Парламентская газета 6 июля 2018
Фото: Парламентская газета
Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июня 2018 года № 697 «Об утверждении критериев (требований), которым в соответствии с Федеральным законом „Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации“ должны соответствовать уполномоченные банки и банки, которые имеют право на открытие счетов эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве»
Установлены новые критерии, которым должны соответствовать уполномоченные банки и банки, которые имеют право на открытие счетов эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве. Они должны соответствовать следующим требованиям: иметь универсальную лицензию; быть участником обязательного страхования вкладов; иметь рейтинг не ниже «A— (RU)» по шкале АКРА либо не ниже «ruA-» по национальной рейтинговой шкале «Эксперт РА».
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2018 года № 722 «О внесении изменения в Положение о направлении материальных носителей, содержащих дактилоскопическую информацию, в органы внутренних дел»
Скорректировано Положение о направлении материальных носителей, содержащих дактилоскопическую информацию, в органы внутренних дел. Установлено, что в ОВД будут передаваться материальные носители, содержащие дактилоскопическую информацию, в отношении граждан, которые претендуют на получение лицензии на осуществление частной детективной (сыскной) деятельности.
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2018 года № 723 «О внесении изменений в перечень федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих лицензирование конкретных видов деятельности»
В перечень федеральных органов исполнительной власти, которые занимаются лицензированием конкретных видов деятельности, включена Росгвардия.
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