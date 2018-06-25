В Нахичвани опаснее, чем в Карабахе

В зоне карабахского конфликта и в целом по линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск назревает обострение. Карабахские сепаратисты провели командно-штабные учения, в ходе которых отрабатывался сценарий «неожиданного нападения противника». И армянским военным, как они сами отрапортовали, «удалось приостановить продвижение противника, провести оборонительную битву, после чего перейти в контратаку, восстановить утраченное положение, заняв более благоприятные позиции».

Армянская сторона накручивает ситуацию не только с помощью учений. Периодически делаются заявления о том, что азербайджанские диверсионные группы якобы пытаются проникнуть вглубь оккупированной армянскими ВС территории.

Много в армянских СМИ говорится и об опасности беспилотников, которых у Азербайджана больше, да они и качественнее, а следовательно, и опаснее, чем кустарные армянские дроны.

Особое внимание направлено на Нахичевань, где азербайджанские Вооруженные силы вернули под контроль ряд высот, не переходя, подчеркиваем, границу с Арменией . Но благодаря этому армия может просматривать территорию Армении далеко вглубь.

По мнению известного российского эксперта, проармянского политолога Сергея Маркедонова , ситуация в Нахичевани намного опаснее, чем в Карабахе.

Подобные выступления делаются с одной целью — сплотить армянское общество против «общего врага». Так поступал «карабахский клан» во главе с Сержем Саргсяном , так поступает и «ереванский клан» во главе с Никола Пашиняном.

При этом, по традиции, на международном уровне армянские власти делают заявления о своей готовности к миру (хотя не собираются выводить войска с оккупированных азербайджанских территорий). К примеру, на недавней министерской встрече «Восточного партнерства» ЕС Минске глава МИД Армении Зограб Мнацаканян призвал участников программы и страны ЕС воздержаться от действий, которые «провоцируют гонку вооружений на Южном Кавказе». А дальше отметил, что Армения привержена «исключительно мирному урегулированию карабахского конфликта».

Упоминание о гонке вооружений на Южном Кавказе не случайно. Очевидно, что Армения проигрывает эту гонку Азербайджану.

Только за последние несколько недель Азербайджан показал закупленные у Беларуси реактивные системы залпового огня «Полонез», новое израильское и российское вооружение.

На военном параде в Баку 28 июня армянскую сторону ждет еще множество сюрпризов. Впрочем, один сюрприз случился еще до парада. Речь идет о вертолетах американского производства Bell-412. Эта техника недавно поступила на вооружение ВВС Азербайджана и это, как отмечают СМИ, первые вертолеты не советского/российского производства, которые будут показаны во время парада.

Кто продал Азербайджану американские вертолеты? Офис «Ай Дата» («Армянский вопрос») в США уже забил тревогу, пытаясь разобраться как у них под носом начались поставки американской военной техники в Азербайджан.

Пентагон и Американский офис «Ай Дата» уже направил официальные письма в Госдепартамент Конгресс США . Армянская сторона возмущается: «В США на законодательном уровне запрещена поставка оружия конфликтующим между собой странам. Армения и Азербайджан также подпадают под этот запрет. Кроме того, уже порядка 25 лет в США действует 907-ая резолюция (поправка — ред.), запрещающая правительству страны оказывать какое-либо содействие Азербайджану, если эта помощь может быть использована против Армении».

Странное дело, в Ереване и армянской диаспоре забыли о том, что действие 907-й поправки к «Акту о поддержке свободы» начиная с 2001 года регулярно замораживается. Более того, этот пункт, даже если бы и не был заморожен, запрещал «оказание помощи» Азербайджану со стороны США. Покупка Азербайджаном американской военной техники ну никак не подходит под определение «оказание помощи». Ну не бесплатно же Баку получил эти вертолеты?!

Но вот уже и вице-спикер армянского парламента Арпине Ованнисян выразила обеспокоенность информацией о продаже американских вертолетов Баку. И об этом она написала в своем обращении к американским конгрессменам, членам армяно-американской межпарламентской группы дружбы, сообщает «Спутник Армения».

Небольшой штрих, не только Азербайджан получает новейшее вооружение и из России , и из США. Еще и Турция . И как отмечает по этому поводу издание EADaily, «еще никому не удавалось совмещать поставки самого современного оружия из двух глобальных центров силы, балансирующих на грани взаимной конфронтации…». Анкаре и Баку это удалось.

Так что «общий враг» у Армении есть. Как и общий страх перед ним. Приход Пашиняна армянские страхи не уменьшил.