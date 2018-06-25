Скоро для Mac могут перестать делать игры. Виновата Apple

Виновата AppleС релизом macOS Mojave разработчики лишатся поддержки OpenGL (Open Graphics Library) и OpenCL (Open Computing Language). Вместо них будет использоваться графический интерфейс Metal от Apple

Metal объединяет в себе API от OpenGL и OpenCL. И, по идее, должен являться универсальным решением.

Примечательно, что OpenGL — это кросс-платформенное решение с открытым исходным кодом, которое упростило разработчикам возможность одновременно создавать игры как на Mac, так и на ПК. С релизом macOS Mojave эта возможность попросту отпадёт.

Из-за этого разработчики не до конца уверены в успешности Mac, как игровой платформы. Они уверены, что часть старых игр поломается и будет работать некорректно, а новые придётся писать под новый API.

И поскольку «маки» занимают достаточно маленький процент рынка ПК, то и перспектив в разработке под них особо-то и нет.