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Медведев поручил Минэкономразвития подготовить ответ на пошлины США
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Медведев поручил Минэкономразвития подготовить ответ на пошлины США 

Rambler News Service 7 часов назад
Фото: 360tv.ru
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании по вопросам международной торговли поручил Минэкономразвития подготовить предложения об ответных мерах на ввод пошлин США на сталь и алюминий.
«Недавно были приняты решения Администрацией США по отдельным группам товаров в отношении довольно значительного количества стран. Эти меры также носят дискриминационный характер, не могут оставаться без последствий. Ответные шаги уже были сделаны странами Евросоюза, Китайской Народной Республикой, и нам нужно подумать о введении ответных мер. Прошу Минэкономразвития подготовить соответствующие предложения», — сказал он.
Ранее Еврокомиссия одобрила введение с 22 июня ответных пошлин на товары из США. На первом этапе объем пошлин составит €2,8 млрд
1 марта президент США Дональд Трамп объявил о том, что его страна введет ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Соответствующее решение вступило в силу 23 марта. При этом до 1 мая введение пошлин было приостановлено для стран-членов ЕС и других стран. Позже соответствующее решение продлили до 1 июня текущего года. Однако 31 мая Reuters со ссылкой на министра торговли США Уилбура Росса сообщило, что США 1 июня вводят пошлины на сталь и алюминий из ЕС, Канады и Мексики.
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