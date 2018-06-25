Литва рассказала о сопровождении российских самолетов истребителями НАТО 

Истребители ВВС НАТО четыре раза за неделю поднимались в небо над Балтийским морем для сопровождения российских военных самолетов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс‐службу Минобороны Литвы.
«С 18 по 24 июня истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции, четыре раза поднимались в международное воздушное пространство над Балтийским морем для сопровождения российских военных самолетов», — сказали в оборонном ведомстве.
С мая этого года с территории Литвы миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии выполняют контингент ВВС Португалии и Испании в составе десяти истребителей.
Ранее Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
США отказали во въезде в страну бывшему генеральному секретарю НАТО и экс‐министру иностранных дел Испании Хавьеру Солана. Jудолжен был прибыть в США для выступления в Брукингском институте.