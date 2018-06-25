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Курсанты МГАВТ отдали дань памяти советский бойцам 22 июня
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Курсанты МГАВТ отдали дань памяти советский бойцам 22 июня 

Управа района Нагатинский затон 23 минуты назад
Фото: Нагатинский затон
Курсанты МГАВТ, участники поискового отряда «Честь Имею» совместно с прихожанами храма Святого праведного воина Фёдора Ушакова в Бутово, приняли участие в акции «Неугасимая свеча. День памяти и скорби. 22 июня 1941» ровно в четыре утра 22 июня.
Перед участниками акции выступил член приходского совета, священник храма совершил заупокойную литургию. После этого курсанты водрузили гвоздики к подножию закладного Храмового камня, чтобы почтить память жертв и героев Великой Отечественной войны.
— С колледжем плотно сотрудничает настоятель храма. Поэтому и акция вышла совместная, они были инициаторами и пригласили нас. Курсантов было много, очень радует небезразличие молодежи к таким важным темам. Транспорт ночью работал плохо, но все, кто хотел, пришли, — поделился с газетой «Нагатинский затон» деятельный участник поискового отряда «Честь имею» Виктор Кругляков.
Собравшиеся проследовали в трапезную храма, где за угощением обсуждали события тех горестных лет, затем все отправились кто куда: курсанты — на учебу, взрослые — на работу.
— С духовенством беседовали о патриотическом воспитании молодежи, о поддержании флотских традиций, о планах на 100-летие начала Великой Отечественной войны, хотим привлекать больше молодежи, — сообщил газете «Нагатинский затон» активный член поискового отряда «Честь имею» Иван Функ.
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