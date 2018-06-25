Reuters: ЕС введет санкции в отношении 11 официальных лиц Венесуэлы

Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на европейские дипломатические источники.

Санкции не будут распространяться на венесуэльского президента Николаса Мадуро, Евросоюз сначала намерен оказать давление на его окружение, сообщили источники агентства. Ограничительные меры будут введены в форме запрета на въезд в ЕС и замораживания активов. Имена тех, кого затронут санкции, пока не сообщаются. По словам источников, в понедельник Евросоюз также намерен выступить с официальным заявлением, осуждающим президентские выборы в Венесуэле.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила 28 мая по итогам встречи министров иностранных дел ЕС, что Евросоюз в течение ближайших недель примет новые санкции в отношении властей Венесуэлы. По итогам заседания Совета ЕС главы МИД призвали Венесуэлу провести новые президентские выборы в стране, так как считают, что избирательный процесс 20 мая противоречил демократическим стандартам.

На президентских выборах в Венесуэле 20 мая главой государства был переизбран Мадуро. После выборов США ввели против Венесуэлы новые санкции. Президент Дональд Трамп подписал указ, который запрещает американским гражданам и находящимся в США лицам проведение транзакций, связанных с приобретением долговых обязательств правительства Венесуэлы, включая дебиторскую задолженность. Ряд латиноамериканских стран и Испания также объявили, что не признают результаты избирательного процесса в Венесуэле.