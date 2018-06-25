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ЦАГИ им. Н. Жуковского получит субсидию на создание технопарка
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ЦАГИ им. Н. Жуковского получит субсидию на создание технопарка 

Агентство «Москва» 39 минут назад
Проект создания технопарка в сфере высоких технологий ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского» (ЦАГИ) выиграл конкурсный отбор на предоставление субсидии. Об этом сообщили в пресс-службе министерства инвестиций и инноваций Московской области.
«22 июня 2018 г. прошел первый конкурсный отбор заявок на предоставление субсидии с целью создания технопарков в сфере высоких технологий. На рассмотрение конкурсной комиссии поступило две заявки. Проект создания технопарка в сфере высоких технологий ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского» набрал большее количество баллов. Бюджет проекта составит 122,8 млн руб., из них 25,8 млн руб. составят инвестиций от ФГУП «ЦАГИ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что к 2020 г. технопарк ЦАГИ должен обеспечить запуск не менее 10 инновационных проектов, создание 100 высокотехнологичных рабочих мест и привлечение 60 млн руб. инвестиций в проекты. К 2028 г. объем привлеченных инвестиций должен составить не менее 460 млн руб., количество проектов должно составлять не менее 20 в год, а количество рабочих мест не менее 160.
«Согласно концепции технопарка ЦАГИ компании-резиденты после выхода на продажи будут перемещаться и размещать свое производство на территории создаваемого индустриального парка в городском образовании Жуковский», — добавили в пресс-службе.
Зампред правительства Подмосковья, министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев отметил, что открытие данного технопарка будет существенным вкладом в создание инновационной инфраструктуры региона.
«Технопарк ЦАГИ должен стать площадкой для обсуждения, обучения, инициирования новых бизнес-проектов и технических решений, коммуникационным центром обеспечения деятельности кластера авиационных технологий в целом. Цель создания технопарка — формирование эффективной научно-технологической цепочки, которая позволит использовать результаты фундаментальных и прикладных исследований, проводимых в ЦАГИ и других научно-исследовательских институтах аэрокосмической направленности, для создания прототипов и готовой продукции в интересах российской экономики. Создание технопарка обеспечит благоприятные условия для технических и бизнес-инноваторов, восстановит и укрепит научно-технические коллективы, известные своими передовыми разработками и уникальными знаниями», — рассказал он.
В министерстве уточнили, что программа развития технопарков в сфере высоких технологий в Московской области направлена на создание инновационных точек роста в наукоградах Подмосковья, что позволит генерировать новые проекты и за счет предоставляемых услуг технопарка создавать и развивать высокотехнологичные компании.
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