Власти Москвы и Новосибирской области подписали соглашение о сотрудничестве

«По словам С. Собянина, Москва и Новосибирск являются важнейшими научными и промышленными центрами России , от развития которых во многом зависит развитие всей страны в целом. Также С. Собянин поблагодарил новосибирских коллег за совместную работу и выразил уверенность, что новый двусторонний документ позволит вывести сотрудничество городов на новый качественный уровень», — говорится в сообщении.

Как отметил А. Травников, у Москвы и Новосибирской области — давние партнерские отношения, которые в последнее время заметно активизировались. Он также отметил, что области интересен столичный опыт в сфере общественного транспорта и создания дорожно-транспортной инфраструктуры, а также открытие новых рынков сбыта для новосибирской продукции.

Соглашение развивает положения предыдущего двустороннего документа, подписанного 14 марта 2001 г., и предусматривает создание условий для расширения межрегиональной кооперации в таких сферах, как транспорт, информационные коммуникации, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля и услуги, архитектура и строительство, ЖКХ, благоустройство городских территорий, здравоохранение, образование, наука, культура, туризм, спорт, охрана окружающей среды, семейная и молодежная политика и др.

Срок действия нового соглашения — пять лет.

В 2016 г. товарооборот между московскими организациями и их новосибирскими партнерами составил 46,9 млрд руб. Москва поставляет в Новосибирскую область продовольственные товары — мясные и рыбные консервы, колбасные изделия, молочные продукты, соки и томатные соусы, макароны, кондитерские изделия, чай и кофе, а также промышленную продукцию — компьютеры, лифты, железобетонные конструкции, часы и ювелирные изделия, мебель, ткани, обувь. В столицу из области ввозятся медицинские изделия, стальные трубы, прокат черных металлов, обои, лекарственные и косметические средства, а также продовольственные товары — зерно пшеницы и ржи, молоко, мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты и др.

«Большую роль в двустороннем сотрудничестве играют гуманитарные связи, в том числе в сфере образования, здравоохранения и культуры», — отмечается в тексте. В 2017 — начале 2018 гг. свыше 2,2 тыс. жителей Новосибирской области прошли лечение в московских городских больницах. Педагоги и учащиеся двух регионов вместе принимают участие в научно-практических конференциях и семинарах.