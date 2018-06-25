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Экипажи двух вертолетов вернулись в Россию после выполнения задач в Сирии
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Экипажи двух вертолетов вернулись в Россию после выполнения задач в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Экипажи двух вертолетов и боевые машины доставлены в Россию после выполнения задач в Сирии, сообщает Минобороны РФ.
"Самолетом военно-транспортной авиации на военный аэродром на территории России доставлены два вертолета Ка-52. Экипажи вертолетов и боевые машины вернулись домой после выполнения задач в Сирийской Арабской Республики", — говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, накануне на аэродроме Хмеймим вертолеты были подготовлены для перевозки самолетами военно-транспортной авиации и загружены в самолет Ан-124 «Руслан».
Пилоты вертолетов и боевые машины вернутся на аэродромы базирования в пунктах постоянной дислокации, добавляется в сообщении.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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