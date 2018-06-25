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В Россию из Сирии вернулись экипажи двух вертолетов Ка-52
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В Россию из Сирии вернулись экипажи двух вертолетов Ка-52 

Rambler News Service 22 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
«Самолетом военно-транспортной авиации на военный аэродром на территории России доставлены два вертолета Ка-52. Экипажи вертолетов и боевые машины вернулись домой после выполнения задач в Сирийской Арабской Республики», — говорится в сообщении.
Как отмечает министерство, накануне Ка-52 были подготовлены для перевозки самолетами военно-транспортной авиации и загружены в самолет Ан-124 «Руслан» на аэродроме Хмеймим. Вертолетчики и сами боевые машины вернутся на аэродромы базирования в пунктах постоянной дислокации на территории России.
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