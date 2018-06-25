В Россию из Сирии вернулись экипажи двух вертолетов Ка-52

«Самолетом военно-транспортной авиации на военный аэродром на территории России доставлены два вертолета Ка-52. Экипажи вертолетов и боевые машины вернулись домой после выполнения задач в Сирийской Арабской Республики », — говорится в сообщении.

Как отмечает министерство, накануне Ка-52 были подготовлены для перевозки самолетами военно-транспортной авиации и загружены в самолет Ан-124 «Руслан» на аэродроме Хмеймим. Вертолетчики и сами боевые машины вернутся на аэродромы базирования в пунктах постоянной дислокации на территории России.