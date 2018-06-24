Стало известно, как именно лошади распознают эмоции людей

Ученые выяснили, что лошади могут определять настроение людей. Животные сравнивают выражение лица с тоном голоса, при этом они способны «считать» эмоции даже незнакомого человека. Исследование опубликовано в Scientific Reports.

Недавние работы показывают, что лошади понимают эмоции друг друга. В этом им помогает выражение морды, ржание и зрительный контакт. Как и собаки, лошади многие века сопровождают человека. Уже доказано, что собаки соотносят выражение лица человека с тоном голоса — это помогает животным понять, в каком он настроении. О том, способны ли на такое лошади, было известно немного.

Чтобы разобраться в этом вопросе, японские ученые использовали теорию нарушения ожиданий, которую в конце 1970-х годов разработала Джуди К. Бергун. Теория позволяет проанализировать, как люди или животные реагируют на непредвиденные нарушения социальных норм и ожиданий. Исследователи пытались выяснить, понимают ли лошади наши эмоции так же хорошо, как и собаки. Их интересовало и то, влияет ли на восприятие то, знакома ли лошадь с человеком или нет.

Лошадям показывали изображения лиц с приветливым или неприветливым выражением. После просмотра каждой фотографии животным давали послушать запись человеческого голоса, который хвалил их или ругал. В одних случаях эмоции, получаемые через визуальный и аудиальный каналы, совпадали, в других — нет. Лошади реагировали на звук голоса в 1,6 — 2 раза быстрее, когда изображение не соответствовало эмоциям на аудиозаписи. При этом если изображенный на снимке человек был знаком животному, несовпадение их настораживало и заставляло изучать его фото значительно дольше.

Животные одинаково хорошо распознавали настроение как незнакомцев, так и тех, с кем уже встречались. Результаты исследования показывают, что для того, чтобы понимать эмоции людей, лошади анализируют и выражение их лиц, и звук голоса вместе, а не по отдельности.

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