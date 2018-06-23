Rocket Lab готова к первому коммерческому запуску ракеты Electron

В ближайшие две недели американский аэрокосмический стартап Rocket Lab попытается осуществить нечто, чего не делал прежде: коммерческий запуск ракеты Electron. Это будет третий полет для Electron и первый из тех, которые компания планирует запускать ежемесячно до конца года. В пятницу запуск отменили из-за проблем с тарелкой слежения. Но сегодня, и завтра, и каждый день на протяжении следующих 14 дней компания будет пытаться запустить свое судно в 4-часовом окне, начиная с 8-30 вечера по времени ET.

Ракета Electron маловата для ракеты. Ее высота в четыре раза меньше высоты Falcon 9 — 55 футов против 230. Но Electron может позволить себе быть крошкой, потому что ее строили для размещения небольших ценных грузов не больше чем в 300 килограммов на низкой околоземной орбите. Запуски также будут недорогими: всего 4,9 миллиона долларов.

Все дело в том, что Rocket Lab планирует быстро и часто выводить небольшие спутники на орбиту. В конце концов, индустрия небольших спутников набирает обороты: компании отправляют с десяток спутников одновременно на одной ракете.

В мае 2017 года Rocket Lab запустила ракету Electron в космос в первый раз, но транспорт не вышел на орбиту. Виной всему стал сбой связи на земле. Из-за плохой погоды задержался второй испытательный полет компании, который назвали просто: «Все еще тестируем» (Still Testing). Но в январе 2018 года ракета вышла на орбиту и оставила там груз: три коммерческих спутника и сомнительный диско-шар под названием «Звезда человечества».

В пятницу начался 14-дневный цикл, в рамках которого ракета будет пытаться проскользнуть в 4-часовое окно запуска и покинуть стартовую площадку на новозеландском полуострове Махия. Ракета понесет четыре спутника и испытательный зонд, оснащенный парусом, предназначенным для выведения неработающих спутников с орбиты.