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Российский эксперт назвал истинные причины расширение НАТО на восток
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Российский эксперт назвал истинные причины расширение НАТО на восток 

Пятый канал 24 июня 2018
Фото: Пятый канал
После распада СССР и ОВД Североатлантический альянс столкнулся с серьезным кризисом. В одночасье исчезла гигантская армия противника и военным стало трудно «выбивать» деньги под свои нужды. Спустя некоторое время в НАТО вступили Венгрия, Польша и Чехия, которые разделили общее бремя расходов. Однако дальнейшее расширение неизбежно вызывало соприкосновение с интересами России. Ситуация еще больше обострилась во время президентства Джорджа Буша-младшего, когда в военный блок вошли Словакия, Словения, Болгария, Румыния, Литва, Латвия и Эстония. Таким образом войска альянса вплотную подошли к рубежам РФ.
По словам Маджумдара, этим поползновением НАТО допустило «роковую ошибку». Он отметил, что это оттолкнуло Россию, которая в перспективе могла сама стать членом новой организации, без пережитков «холодной войны». Вместо этого мир снова оказался на пороге гонки вооружений спустя два десятилетия после крушения СССР.
В свою очередь, политолог Юрий Почта уверен, что реальных предпосылок объединения с Россией не было. Он также отметил, что военные всегда заинтересованы в поиске противника, которого можно использовать в качестве пугала. К тому же масштаб и угроза мирового терроризма оказались недостаточным поводом для перевооружения. Теперь же США использует Россию, чтобы давить на союзников и требовать, чтобы те закупали американское оружие. Об этом пишет «Экономика сегодня».
Ранее Пятый канал рассказывал, как Литва настойчиво готовится к вторжению России.
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