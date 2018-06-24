Российский эксперт назвал истинные причины расширение НАТО на восток

По словам Маджумдара, этим поползновением НАТО допустило «роковую ошибку». Он отметил, что это оттолкнуло Россию, которая в перспективе могла сама стать членом новой организации, без пережитков «холодной войны». Вместо этого мир снова оказался на пороге гонки вооружений спустя два десятилетия после крушения СССР.

В свою очередь, политолог Юрий Почта уверен, что реальных предпосылок объединения с Россией не было. Он также отметил, что военные всегда заинтересованы в поиске противника, которого можно использовать в качестве пугала. К тому же масштаб и угроза мирового терроризма оказались недостаточным поводом для перевооружения. Теперь же США использует Россию, чтобы давить на союзников и требовать, чтобы те закупали американское оружие. Об этом пишет «Экономика сегодня».

Ранее Пятый канал рассказывал, как Литва настойчиво готовится к вторжению России.