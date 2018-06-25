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Названа основная причина агрессии футбольных фанатов
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Названа основная причина агрессии футбольных фанатов 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Проанализировав поведение фанатов во время прошедшего в Бразилии в 2014 году XX чемпионата мира по футболу, ученые пришли к выводу, что одна из основных причин проявления агрессии и насилия — связи внутри групп болельщиков. Более того, авторы предполагают, что мотивация других видов асоциальных групп может быть похожей. Исследование опубликовано в журнале Evolution & Human Behaviour.
Болельщики агрессивно ведут себя во время многих крупных спортивных соревнований. Наиболее активно это проявляется во время футбольных турниров. Ученые не впервые обращают внимание на этот феномен. В предыдущих работах исследователи пытались отстоять точку зрения, что такие поступки свойственны в первую очередь людям, которые уже не в первый раз проявляли агрессию или другие виды асоциального поведения.
В новом исследование ученые исследовалеи 465 бразильских фанатов. Оказалось, что большинство из них вне коллектива болельщиков не ведет себя асоциальным образом. «Наша работа показывает, что хулиганство — не случайное поведение, — говорит ведущий автор Марта Ньюсон из Оксфордского университета. — Насильственное поведение почти всегда направлено на то, что воспринимается как угроза: обычно это фанаты соперничающих команд или, иногда, полиция. Нахождение в группе рьяных болельщиков автоматически повышает ставки и становится фактором футбольного хулиганства».
Несмотря на то, что в исследовании участвовали только бразильские фанаты, авторы считают вполне вероятным, что так же можно объяснить и поведение других группировок, причем не только в области спорта, но даже и к политическим и религиозным экстремистам. «Лежащая в основе поведения сражающихся групп психология, — это по-видимому, одна из ключевых черт человеческой эволюции, — поясняет Ньюсон. — Группе важно преуспеть по сравнению с другими в плане еды, территории и соратников, а мы видим проявления этой племенной психологии у современных сообществ фанатов».
Авторы считают, что бороться с радикально настроенными болельщикам при помощи крайних мер — таких как, например, слезоточивый газ, скорее всего непродуктивно. Это приведет только к тому, что группа больше сплотится. Это объясняется психологической концепцией «слияния идентичностей». Она гласит, что внешнее давление приводит только к желанию защищать других представителей собственной группы.
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