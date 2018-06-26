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Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции терминала С аэропорта Шереметьево
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Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции терминала С аэропорта Шереметьево 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИА Недвижимость
Одобрен проект реконструкции терминала С в аэропорту Шереметьево, сообщили в пресс-службе ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» (Главгосэкспертиза России).
«Обновление терминала C позволит расширить пропускную способность северного терминального комплекса и аэропорта Шереметьево в целом. Изучив представленные материалы, эксперты Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что проектная документация и результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение», — говорится в сообщении.
Уточняется, что по завершению реконструкции проектная пропускная способность терминала С, предназначенного для обслуживания международных воздушных линий, составит 15 млн пассажиров в год.
«Проектируемый объект представляет собой сложный многоуровневый аэровокзал с централизованной частью для обслуживания пассажиров и багажа всех категорий и связанной с ней посадочной галереей. Общая площадь терминала составит 114 тыс. 762 кв. м», — указано в сообщении.
Как поясняется, по функциональному назначению территория, на которой пройдут работы, разделена на зону обслуживания пассажиров и технологическую. В зону обслуживания пассажиров войдут привокзальная площадь с транспортными коммуникациями и непосредственно здание терминала с пирсом. Технологическая зона предназначена для предполетного и послеполетного обслуживания воздушных судов.
«В рамках реализации первого этапа строительства и благоустройства терминала С помимо возведения нового здания проектом предусмотрены размещение надземных переходов от терминала В к терминалу С, прокладка подземных коммуникаций, а также устройство автодорог и тротуаров», — добавили в пресс-службе.
В Главгосстройнадзоре России напомнили, что в мае 2018 г. учреждение также одобрило проект строительства ангара в аэропорту Шереметьево.
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