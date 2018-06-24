Кадыров вручил Салаху футболку «Ахмата»

«Я дал торжественный ужин в честь сборной Египта по футболу. За чашкой чая, слушая чеченские национальные мелодии, и наблюдая, как виртуозно танцуют наши ансамбли, мы прекрасно провели время.

Президент египетской футбольной ассоциации Хани Абу Рида отметил, что много было препятствий на пути выбора сборной страны, решившей базироваться в Грозном . Он от имени всех игроков, тренерского штаба выразил благодарность руководству Чечни и чеченскому народу за исключительно радушный приём, хорошие условия для тренировок и отдыха. «Чечня навсегда останется в наших сердцах», — сказал Хани Абу Рида.

Я своим Указом присвоил египетскому игроку, члену сборной Египта и «Ливерпуля» Мохаммаду Салаху звание «Почетный гражданин ЧР», а также преподнёс в дар футболку нашего Клуба «Ахмат». Обе стороны выразили пожелание в будущем провести товарищеский матч между египетской сборной и футбольным Клубом «Ахмат»", — написал Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото доступно на официальной странице Рамзана Кадырова в социальной сети «ВКонтакте». Напомним, сборная Египта базируется в Грозном во время чемпионата мира по футболу.