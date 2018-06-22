СМИ: военный полигон США на Окинаве закрыт после обстрела гражданских построек

ТОКИО, 22 июня. / ТАСС /. Военное командование США экстренно закрыло в пятницу часть стрелкового полигона на базе морской пехоты Кемп-Шваб, расположенной на южном японском острове Окинава. Решение принято после того, как в одну из рабочих построек на прилегающих к объекту сельскохозяйственных угодьях в тот же день, судя по всему, попала пуля.

Как сообщает информационное агентство Kyodo, командование контингента морской пехоты на Окинаве объявило о намерении сотрудничать с полицией, которая ведет расследование инцидента. На полигоне, как ранее было объявлено, с 18 по 24 июня должны были проходить боевые стрельбы.

В районе Окинавы 11 июня произошел другой серьезный инцидент — в море у острова упал истребитель ВВС США F-15. Его пилот катапультировался и был спасен японскими военными, хотя и получил серьезные травмы. Только в пятницу администрация префектуры Окинава заявила официальный протест командованию США в связи с катастрофой самолета.