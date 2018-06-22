Ещё
СМИ: военный полигон США на Окинаве закрыт после обстрела гражданских построек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: военный полигон США на Окинаве закрыт после обстрела гражданских построек 

ТАСС 1 час назад
ТОКИО, 22 июня. /ТАСС/. Военное командование США экстренно закрыло в пятницу часть стрелкового полигона на базе морской пехоты Кемп-Шваб, расположенной на южном японском острове Окинава. Решение принято после того, как в одну из рабочих построек на прилегающих к объекту сельскохозяйственных угодьях в тот же день, судя по всему, попала пуля.
Как сообщает информационное агентство Kyodo, командование контингента морской пехоты на Окинаве объявило о намерении сотрудничать с полицией, которая ведет расследование инцидента. На полигоне, как ранее было объявлено, с 18 по 24 июня должны были проходить боевые стрельбы.
В районе Окинавы 11 июня произошел другой серьезный инцидент — в море у острова упал истребитель ВВС США F-15. Его пилот катапультировался и был спасен японскими военными, хотя и получил серьезные травмы. Только в пятницу администрация префектуры Окинава заявила официальный протест командованию США в связи с катастрофой самолета.
На Окинаве сосредоточено 70% американских военных объектов в Японии. Местные власти последовательно настаивают на сокращении присутствия вооруженных сил Соединенных Штатов на острове.
ТАСС: последние новости
Борисов: вооруженные силы РФ оснащены техникой на 98% Юнармейцы из Красноярска развернули в Севастополе масштабную копию Знамени Победы Минобороны: миссии ОЗХО в Сирии нарушают положения Конвенции о химоружии
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские магазины шокировали американцев161
«Хирург» опозорился в Ульяновске435
Тест: Знаете историю Великой Отечественной войны?42
Чубайс «предопределил» судьбу пенсионной системы214
Порошенко приговорили к пожизненному заключению333
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика Личный счет
00:29
На предприятии в Белоруссии произошёл взрыв
Происшествия В мире
04:30
Доллару пророчат значительное повышение
Рынки
01:22
Силуанов порадовал пенсионеров
Личный счет Экономика
03:13
Нюша нарвалась на скандал
Шоу-бизнес
01:44
Как поживает «последний диктатор Европы»?
В мире СНГ
01:06
«Хирург» опозорился в Ульяновске
Общество Другое
15:12
Чубайс «предопределил» судьбу пенсионной системы
Личный счет Экономика
01:30
Отец Майкла Джексона находится при смерти
Шоу-бизнес
08:41
Военкомат взял в плен призывника
Армия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение