Правительство расширило список банков, выплачивающих пенсии военным пенсионерам 

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указ, расширяющий список банков, через которые военные пенсионеры могут получать пенсии. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Определить помимо Сбербанк России в качестве иных банков, осуществляющих выплаты пенсий, предусмотренных указанным законом, следующие банки: ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Всероссийский банк развития регионов, Промсвязьбанк», — сказано в документе.
Минфину поручили уведомить об этом решении Банк России.