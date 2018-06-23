В Сочи закончили капремонт спортивной школы №2 

Реконструкция комплекса по ул. Поярко в Сочи началась в октябре прошлого года, сообщили в пресс-службе администрации края. В здании заменили все системы водоснабжения, водоотведения, электропроводка и вентиляция. Кроме того, купили современное оборудование, которое позволяет круглосуточно контролировать температуру воды в бассейнах. Отремонтирован многофункциональный игровой зал для художественной гимнастики и баскетбола, раздевалки, чаша бассейна, а также зал, где могут разминаться пловцы. Заниматься плаванием, баскетболом и гимнастикой в отремонтированном учебном заведении смогут около 1200 ребят.
«В новых, более комфортных условиях, я уверен, наши юные спортсмены будут показывать отличные результаты», — уверен директор детско-юношеской спортивной школы №2 Юрий Глазков.
Напомним, здание спортшколы было построено в 1937 году. У нее богатая спортивная история. Здесь занимались обладатель первой олимпийской медали среди советских пловцов Харис Юничев, бронзовый призер Олимпийских Игр в Мехико Владимир Немшилов и многие другие.