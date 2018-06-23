Ещё
В Сочи закончили капремонт спортивной школы №2
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сочи закончили капремонт спортивной школы №2 

АиФ — Юг 23 июня 2018
Фото: АиФ – Юг
Реконструкция комплекса по ул. Поярко в Сочи началась в октябре прошлого года, сообщили в пресс-службе администрации края. В здании заменили все системы водоснабжения, водоотведения, электропроводка и вентиляция. Кроме того, купили современное оборудование, которое позволяет круглосуточно контролировать температуру воды в бассейнах. Отремонтирован многофункциональный игровой зал для художественной гимнастики и баскетбола, раздевалки, чаша бассейна, а также зал, где могут разминаться пловцы. Заниматься плаванием, баскетболом и гимнастикой в отремонтированном учебном заведении смогут около 1200 ребят.
«В новых, более комфортных условиях, я уверен, наши юные спортсмены будут показывать отличные результаты», — уверен директор детско-юношеской спортивной школы №2 Юрий Глазков.
Напомним, здание спортшколы было построено в 1937 году. У нее богатая спортивная история. Здесь занимались обладатель первой олимпийской медали среди советских пловцов Харис Юничев, бронзовый призер Олимпийских Игр в Мехико Владимир Немшилов и многие другие.
АиФ — Юг: последние новости
На Кубани восстанавливают последствия стихии По мундиалю – на коне. Болельщик Цзинь Ли о путешествии на ЧМ в России Вице-губернатор Коробка встретился с аграриями края, пострадавшими от града
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу277
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили15
Россия предрекла обвал цен на нефть29
Сирия отбила атаку на авиабазу1
Названа разница в доходах богатых и бедных россиян32
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение