Мединский: «дело Серебренникова» не изменит порядка отчетности театров за госфинансирование

Министр культуры Владимир Мединский в интервью РБК отверг утверждение о том, что дела «Седьмой студии» и режиссера Кирилла Серебренникова показали несовершенство системы отчетности учреждений культуры за госфинансирование. Глава ведомства не согласен с тем, что при действующей системе отчетности любой художественный руководитель становится потенциально обвиняемым.

«Это [«дело Серебренникова»] вообще не имеет отношения к системе госфинансирования. Это имеет отношение к системе отчетности и добросовестности, — сказал РБК министр. — Любой получатель государственных грантов должен понимать, что рано или поздно могут прийти и спросить: на что вы их потратили и как? Даже не могут прийти, а должны прийти. Просто не нужно нарушать все возможные правила финансовой отчетности».

На вопрос о том, стоит ли изменить правила финансовой отчетности, Мединский сказал, что государство интересуется, куда тратит деньги своих почти 150 млн «пайщиков»-налогоплательщиков. Он сравнил поведение государства с частными инвесторами, которые требуют отчетов за св​ои вложения.

«Это касается не только Серебренникова. Это касается кинокомпаний, которые находятся сейчас под увеличительным стеклом прокуратуры . Это касается строительных компаний и так далее. Исключений по принципу «этот грантополучатель мне симпатичен, а этот не симпатичен» быть не должно», — заключил министр.