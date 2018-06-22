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Мединский: «дело Серебренникова» не изменит порядка отчетности театров за госфинансирование
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Мединский: «дело Серебренникова» не изменит порядка отчетности театров за госфинансирование 

BFM.RU 1 час назад
Министр культуры Владимир Мединский в интервью РБК отверг утверждение о том, что дела «Седьмой студии» и режиссера Кирилла Серебренникова показали несовершенство системы отчетности учреждений культуры за госфинансирование. Глава ведомства не согласен с тем, что при действующей системе отчетности любой художественный руководитель становится потенциально обвиняемым.
«Это [«дело Серебренникова»] вообще не имеет отношения к системе госфинансирования. Это имеет отношение к системе отчетности и добросовестности, — сказал РБК министр. — Любой получатель государственных грантов должен понимать, что рано или поздно могут прийти и спросить: на что вы их потратили и как? Даже не могут прийти, а должны прийти. Просто не нужно нарушать все возможные правила финансовой отчетности».
На вопрос о том, стоит ли изменить правила финансовой отчетности, Мединский сказал, что государство интересуется, куда тратит деньги своих почти 150 млн «пайщиков»-налогоплательщиков. Он сравнил поведение государства с частными инвесторами, которые требуют отчетов за св​ои вложения.
«Это касается не только Серебренникова. Это касается кинокомпаний, которые находятся сейчас под увеличительным стеклом прокуратуры. Это касается строительных компаний и так далее. Исключений по принципу «этот грантополучатель мне симпатичен, а этот не симпатичен» быть не должно», — заключил министр.
На вопрос, нет ли у главы Минкультуры ощущения, что ситуация с Серебренниковым привела к тому, что деятели культуры воспринимают его как врага, Мединский ответил: «Нет. Если у кого-то есть такое ощущение, то почему ко мне вопрос?»
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